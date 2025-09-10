Приговор по делу об убийстве в клубе Joy в Каменске-Уральском вступил в силу

Свердловский областной суд прекратил апелляционное производство по делу о конфликте, завершившемся убийством в ночном клубе Joy в Каменске-Уральском. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, решение связано с отзывом жалобы защитником осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в августе 2023 года. Олег Бабушкин праздновал день рождения с друзьями, когда в клуб приехал боксер Александр Максимов с Владимиром Нечаевым. В туалете заведения возник конфликт между Максимовым и Бабушкиным, который перерос в драку. Когда Нечаев попытался вмешаться, его удержал Сергей Мальцев, приятель Олега Бабушкина. Бабушкин достал травматический пистолет «Гроза-01» и трижды выстрелил в Максимова, а затем несколько раз ударил его. Боксер скончался на месте. Сергей Мальцев в ходе конфликта выстрелил Нечаеву в живот, причинив непроникающее ранение.

Мальцев был признан виновным по п. «б», «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, с применением оружия). Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу. Производство по делу в отношении второго фигуранта, Олега Бабушкина, приостановлено в связи с его заключением контракта с Министерством обороны РФ.

Полина Бабинцева