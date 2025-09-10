Путин утвердил заместителей начальника миграционной службы МВД

Президент Владимир Путин утвердил заместителей начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД, сообщила пресс-служба ведомства. Одним из них стала бывший начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД Валентина Казакова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД Валентина Казакова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Еще одним заместителем начальника службы — начальником департамента разрешительно-визовой работы назначен генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

Указ о создании службы при Главном управлении МВД по вопросам миграции президент подписал 2 апреля. Документ ввел в штат МВД новую должность — первый замминистра внутренних дел РФ—начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Отдельным указом президент назначил на эту должность бывшего замгенпрокурора Андрея Кикотя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чемодан, вокзал, надзор».

Полина Мотызлевская