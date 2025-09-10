Предпринимателю Дмитрию Дзепе продлили арест до середины ноября

Нижегородский райсуд еще на два месяца продлил срок ареста предпринимателю Дмитрию Дзепе — в ноябре исполнится год, как он находится под стражей. Его арестовали в ноябре 2024 года, обвинив в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Защита просила перевести обвиняемого под домашний арест, доказывая, что скрываться предприниматель не намерен, тем более что его российский и заграничный паспорта находятся у следователя в материалах уголовного дела. Однако суд не нашел оснований для освобождения коммерсанта.

По версии следствия, Дмитрий Дзепа, с 1997 года заключивший с администрацией Нижнего Новгорода 27 инвестиционных контрактов по ремонту и реконструкции объектов недвижимости, а затем выкупивший доли в помещениях и земельных участках, обманным путем похитил недвижимость у муниципалитета. Как полагает следствие, реализуемые городом объекты в ремонтах не нуждались, а инвестор предоставлял подложные документы о проведенных работах. Дмитрий Дзепа вину не признал, утверждая, что приобретал доли в городской недвижимости на торгах, вкладывался в ее ремонт, а работы по инвестконтрактам проверялись и принимались комиссионно. Ранее Нижегородский райсуд по антикоррупционному иску прокурора Нижегородской области решил истребовать в доход государства недвижимость и средства арестованного предпринимателя на сумму 805 млн руб., обвиняемый обжаловал это решение.

Иван Сергеев