Алжир попросил СБ ООН собраться после ударов Израиля по Катару

Алжир попросил Совет Безопасности ООН собраться после того, как Израиль ударил по Катару, где находились лидеры «Хамаса». Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, заседание СБ ООН, посвященное обсуждению удара Израиля по Дохе, может состояться 10 сентября.

9 сентября Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро “Хамас”». Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в группировке сообщил о гибели лидеров, включая главу движения Халиля аль-Хайю и руководителя политбюро Халеда Машаля. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение об ударах принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.