До выборов мэра Тамбова допущены два кандидата

По результатам конкурса по отбору кандидатов на пост главы администрации Тамбова победителями признаны действующий градоначальник Максим Косенков и глава стоматологической компании «Профи» Александр Корчагин. Об этом сообщили в гордуме.

Всего на конкурс ранее заявились семь человек. Торговый представитель ООО «Дельфин» Дмитрий Серебряков до его проведения снял свою кандидатуру. Еще три человека (руководитель фракции ЛДПР в гордуме Денис Дубовицкий, менеджер по закупкам ООО «Дизайн-строй» Алексей Лаврентьев и безработный Станислав Ханеня) не были допущены до участия из-за подачи неполных комплектов документов. На втором этапе из конкурса также выбыл заместитель гендиректора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Валерий Ляшенко.

Нового градоначальника выберет созыв городской думы, который изберут на грядущих выборах. Максим Косенков руководит мэрией Тамбова с осени 2020 года, когда возглавляемое на тот момент им реготделение партии «Родина» выиграло выборы в гордуму. Минувшим летом он вступил в «Единую Россию».

Владимир Зоркий