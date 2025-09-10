«Магнит» притянулся к Копейску

В Копейске началось строительство распределительного центра для крупного федерального ритейлера «Магнит». Площадь логистического комплекса составит 44 тыс. кв.м., а объем инвестиций — более 5 млрд руб. Центр сможет принимать до 680 т грузов, там будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест. По мнению экспертов, крупные ритейлеры предпочитают строить новые склады, а не арендовать существующие объекты. Так заказчик получает помещение, которое соответствует его требованиям к хранению товаров.



Распределительный центр «Магнита» сможет обслуживать до 115 фур в сутки



Федеральная торговая сеть «Магнит» намерена открыть новый распределительный центр в Копейске Челябинской области. Размер инвестиций в строительство комплекса составит более 5 млрд руб., сообщает пресс-служба ритейлера.

Площадь распределительного центра, который начали строить на улице Ермака, составит более 44 тыс. кв.м. Он будет включать мультитемпературные склады, автотранспортное предприятие и топливозаправочную станцию. Комплекс возводят по модели build-to-rent, когда объект строится для сдачи в аренду, а не для продажи. Ввести распределительный центр в эксплуатацию планируется в марте 2026 года.

Оператором сети магазинов «Магнит» является АО «Тандер», которое работает с 1996 года. Компания зарегистрирована в Краснодаре. «Магнит» является одной из крупнейших розничных сетей в России, специализирующейся на торговле продуктами питания и товарами повседневного спроса. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания получила от продаж выручку в размере 2,7 трлн руб. Показатель вырос почти на 17% в сравнении с 2024 годом, а также на 71% за пять лет. В Челябинской области работают 799 магазинов розничной сети «Магнит». В регионе действует один распределительный центр ритейлера, который расположен в поселке Есаульский.

Логистический комплекс сможет принимать 680 т грузов и обслуживать 115 единиц транспорта в сутки. Поставлять товар в центр будут 625 производителей, в том числе региональных. Там будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест. Логистический комплекс обеспечит товарами более 1,5 тыс. магазинов «Магнит» в Челябинской области.

«Запуск нового распределительного центра в Челябинской области поможет нам повысить эффективность логистики, доступность товаров на полках магазинов и заложит основу для дальнейшего расширения сети в регионе. Кроме того, это позволит нам нарастить сотрудничество с местными поставщиками — как с действующими, так и с новыми партнерами»,— подчеркнул директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети Федор Павловский.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов рассказал, что для ритейлера строительство складского комплекса с нуля удобнее, чем аренда уже готового помещения.

«Количество магазинов у ритейлеров растет. Когда сеть развивается, у нее появляются свои требования к объему, обработке груза и количеству принимаемых машин. Это все очень индивидуально, поэтому сейчас в России популярны предварительные сделки по строительству — build-to-suit. Девелопер и ритейлер договариваются, что первый построит комплекс, а второй — возьмет его в аренду на продолжительный срок. Объект полностью возводится под одного арендатора. Заехать на другой склад сложнее, потому что там могут быть неподходящие условия для хранения продуктов. Раньше “Магнит” строил склады самостоятельно, однако для этого нужно иметь строительное подразделение с высокими компетенциями. Такая ситуация им не очень удобна, потому что “Магнит” прежде всего ритейлер, который занимается покупкой и продажей продуктов»,— подчеркнул Станислав Ахмедзянов.

Эксперт также подчеркнул, что сейчас в каждом регионе России существует проблема с недостатком складских помещений. «Качественных площадей очень не хватает. Все клиенты заключают контракты на аренду заранее, поэтому любые свободные площади быстро уходят с рынка. Меняется сама структура ритейла. Он переходит в онлайн, люди активно заказывают продукты в сервисах доставки, и этот товар необходимо где-то хранить»,— заключил Станислав Ахмедзянов.

