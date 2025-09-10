Правительство нацелилось на снятие барьеров для предпринимательской инициативы

Правительство продолжит снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы ради роста производительности труда. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Необходимость подобных мер глава правительства связал с необходимостью формирования дополнительных источников дохода России. В связи с этим одной из ключевых задач грядущих экономических изменений станет повышение качества инвестклимата. Кабинет министров рассчитывает реализовать ее через национальную модель целевых условий ведения бизнеса.

Текущие процессы в российском бизнесе господин Мишустин оценил положительно. «Бизнес переформатирует свои торговые операции и процессы, исходя из новых реалий, адаптируется к меняющимся условиям, ищет новых партнеров, рынки сырья и сбыта»,— дал свою оценку премьер (цитата по Telegram-каналу кабмина).

Как следует из сообщения правительства, проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов будет внесен в Государственную думу до конца этого месяца. Среди намеченных приоритетов главного финансового документа страны: достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств и обеспечение макроэкономической стабильности и сбалансированности.

По последней цели в правительстве уже видят прогресс. Так, согласно сообщению кабмина, уже удалось добиться постепенного замедления инфляции. А за первые семь месяцев 2025 года ВВП страны вырос на 1,1%. Как сказал Михаил Мишустин, охлаждение экономики было неизбежно после «высоких значений» 2023 и 2024 годов. По словам премьера, период антикризисных решений пройден.