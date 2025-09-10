Форвард Демидов занял второе место в рейтинге самых перспективных игроков НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг самых перспективных игроков по версии NHL Network. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов занял в нем второе место.

Всего в перечне представлено 25 хоккеистов младше 26 лет. Отмечается, что в рейтинге учитывались только те игроки, которые были выбраны клубами на драфте НХЛ. Нападающие и защитники должны были провести менее 25 матчей в НХЛ, голкиперы — менее 15.

На драфте НХЛ 2024 года Демидов был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. В апреле 19-летний форвард подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В дебютном матче за команду против «Чикаго Блэкхокс» он записал в свой актив гол и результативную передачу. Также нападающий принял участие в розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде его команда играла против «Вашингтон Кэпиталс». В пяти матчах play-off Демидов отметился двумя передачами. Ранее он выступал за петербургский СКА. В минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром команды, набрав 53 очка (21 гол+32 передачи) в 73 матчах.

Первое место в рейтинге занял канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Шефер, выбранный на драфте 2025 года под первым номером. В топ-3 также попал его соотечественник — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Майкл Миса. Российский защитник Александр Никишин из «Каролина Харрикейнс» расположился на 17-й строчке.

Таисия Орлова