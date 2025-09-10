ВСУ обстреляли Брянскую область более 18 тыс. раз с начала СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область 18,5 тыс. раз с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

За этот год украинская сторона нанесла удары по Брянской области почти 12,5 тыс. раз. Из областного бюджета выплачивается компенсация за утраченное имущество, подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что на случай чрезвычайной ситуации все службы региона отработали схемы действий. Также были подготовлены пункты временного размещения граждан и транспорт, регулярно проводятся тренировки.