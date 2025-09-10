В Екатеринбурге падел-арену РМК откроют шоу-матчем мировых звезд

Падел-арена РМК на базе обновленного КРК «Уралец» в Екатеринбурге откроется 19 сентября. Как сообщили в пресс-службе РМК, в рамках открытия пройдет турнир по паделу, шоу-матчи с участием мировых звезд спорта и концерт Niletto.

Фото: Пресс-служба РМК

Открытие арены совпадет с проведением пятого этапа Российского падел-тура, который впервые пройдет на Урале. Турнир под эгидой Федерации падел России и при поддержке региональной федерации продлится с 19 по 21 сентября.

«Летом в спортивном квартале "Архангел Михаил" открылись летние корты RCCPadel, которые пользуются огромной популярностью. Теперь благодаря открытию крытой арены после завершения теплого сезона екатеринбуржцы смогут совершенствовать навыки игры круглый год»,— рассказала президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

В шоу-матчах 19 и 20 сентября примут участие звезды мирового падела: третья ракетка мира и чемпион мира Федерико Чинготто, аргентинец Лео Аугсбургер — победитель Панамериканского турнира, а также двукратный чемпион мира Тито Аллеманди. Вечером 19 сентября для гостей выступит певец Niletto. Билеты на концерт будут стоить 1 руб.

Напомним, весной пространство КРК «Уралец» начали трансформировать в первую в регионе специализированную площадку для игры в падел. Внутри комплекса оборудованы шесть кортов, раздевалки, зоны отдыха и кафе. Ранее «Ъ-Урал» писал, что через два года КРК «Уралец» планируют снести. На его месте начнется строительство Дворца единоборств РМК.

Полина Бабинцева