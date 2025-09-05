В Ленобласти ищут предполагаемого виновника ДТП с погибшим пешеходом в Валовщине

Полицией приняты меры к розыску участника дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Ленинградской области, в котором погиб пешеход.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, около 20:50 накануне, 4 сентября, на 2-м километре подъездной дороги к деревне Валовщина вне населенного пункта неустановленный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

В результате дорожной аварии 50-летний житель села Путилово скончался на месте от травм, не совместимых с жизнью. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются, скрывшегося водителя ищут.

Андрей Цедрик