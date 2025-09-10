В сделках ищут мораль

В России появилось больше аморальных дел. Суды стали чаще признавать сделки недействительными не только за нарушение законодательства, но и за безнравственность. Первым на возрождение тренда обратил внимание Forbes. Для такой практики в Гражданском кодексе есть специальная статья. Она позволяет забирать в доход государства все, что стороны получили в сделке.

Как именно это происходит, и кто может нарушить мораль? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с генеральным директором юридической компании «Митра» Юрием Мирзоевым: «Это спорное понятие, наша практика до сих пор не пришла к единому мнению, какие дела относить к ст. 169 ГК РФ, когда сделка заведомо противоречит нравственности или основам правопорядка, а какие — к ст. 168, это сделки, которые просто противоречат закону. Согласно обеим статьям, сделки признаются недействительными, стороны возвращаются в первоначальное положение. По ст. 169, доход по сделке можно взыскать в пользу государства. Например, две стороны заведомо договорились обмануть третью или государство, и эта сделка другой цели, кроме как обмануть, не преследует. Тогда можно применить ст. 169 и попробовать взыскать доход.

В презумпции ст. 169 нет никаких исключений, и, по идее, государство можно обмануть, в том числе если не дозаплатить налоги или забрать их из бюджета в виде вычета. Если смотреть более сложно на эту систему, у нас есть публичное право. Сфера налогов должна регулироваться специальными законодательными актами. Статья 169 очень активно применялась в конце 1990-х, начале 2000-х. Последние два-три года почему-то опять обратились к этому инструменту, мы видим иски. Они пока разовые, но уже, к сожалению, есть судебные решения в пользу прокуратуры, которая взыскивает с налогоплательщиков по притворным сделкам суммы не в рамках Налогового кодекса, а именно в рамках этой статьи Гражданского кодекса».

В апреле прокуратура Ульяновской области добилась отмены сделки по схеме с так называемым бумажным НДС, когда компания планировала получить налоговый вычет за несуществующий товар. Похожие аргументы суды использовали в спорах о контрсанкциях и возврате активов за рубеж. Например, весной 2024-го перевод средств структурой IKEA из России признали безнравственным.

Но дела не всегда заканчиваются изъятиями активов в доход государства, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов, к тому же у компаний есть шанс обжаловать такие решения: «Суды в разных делах давали разные формулировки. Безусловно, раньше была попытка подтянуть под эту формулировку максимально большое количество составов. Очень часто налоговая квалифицировала сделки, говоря о том, что они имели целью уклонение от уплаты налогов, и нужно их признавать недействительными именно по ст. 169 и взыскивать все в доход государства.

Впрочем, совсем недавно прокуратура обратилась с иском о взыскании земельных участков в доход государства. Дело дошло до Верховного суда, и ВС подтвердил, что нарушение природоохранного законодательства не является основанием для изъятия земельных участков в доход государства. Из самой статьи следует, что в доход государства изъятое по таким сделкам взыскивается только в случаях, предусмотренных законом.

Прокуратура должна указать тот закон, где написано, что нужно изъять имущество в доход государства. Если такого закона нет, то формальных оснований для изъятия не существует».

Как добавляют юристы, основные риски в том, что суды могут начать трактовать понятие аморальности шире. Бизнесу, в свою очередь, необходимо следить за ходом каждой сделки и действиями контрагентов. Чтобы убедиться в их прозрачности и законности.

