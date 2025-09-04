Экс-наставник «Крыльев Советов» возглавил «Сочи»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин возглавил «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2025/26. В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня.

В мае 2025 года Осинькин покинул самарские «Крылья Советов», которые возглавлял с 2020 года. В сочинском клубе он сменил Роберта Морено, об отставке которого «Сочи» объявил 2 сентября.

После 7 туров «Сочи» с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В дебютном матче на новом посту Осинькин сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре 14 сентября.