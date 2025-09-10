У вдовы участника СВО похитили 3 млн рублей под предлогом выплат за спецоперацию

Мошенники стали обманывать вдов участников СВО. В сентябре было возбуждено уголовное дело в связи с похищением у вдовы 3 млн руб., большинство из которых составляли выплаты по случаю потери кормильца. Об этом сообщил Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в Telegram-канале.

Вдове участника СВО позвонил незнакомец, который спросил, получила ли она причитающиеся ей выплаты и награду погибшего супруга. Женщина ответила отрицательно, и собеседник предложил ей перейти на «Госуслуги» для оформления документов. Он попросил ее назвать код подтверждения из SMS-сообщения, говорится в публикации.

На следующий день вдове позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он обвинил ее в соучастии в мошеннической деятельности в пользу Украины. Под давлением женщина сняла все деньги со счета банка и передала их курьеру, сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных лиц.