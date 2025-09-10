В Татарстане на предприятии водитель погрузчика насмерть переехал сотрудника

В Зеленодольском районе Татарстана на предприятии в Осиново водитель погрузчика насмерть переехал сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, на территории филиала птицеводческого комплекса «Ак Барс» водитель погрузчика наехал на 73-летнего работника охранного предприятия. В результате несчастного случая сотрудник погиб.

Начата доследственная проверка, на место происшествия выезжал Зеленодольский городской прокурор. Будет проведена оценка требований соблюдения законов об охране труда.

Ранее сообщалось, что в Менделеевском районе Татарстана на предприятии «Прикамнефти» в результате несчастного случая погиб работник канализационной службы.

Марк Халитов