Силы ПВО России сбили 32 беспилотника ВСУ менее чем за три часа

Средства ПВО уничтожили 32 БПЛА Вооруженных сил Украины над тремя российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 11:15 до 14:00 мск. Больше всего — 25 беспилотников — уничтожено над Белгородской областью. Над Черным морем — четыре БПЛА. Еще два перехвачено над Курской областью. Над Краснодарским краем сбит один дрон.

Губернатор Белгородской области сообщал о четырех пострадавших при атаках ВСУ. Главы Курской области и Краснодарского края ситуацию не комментировали. Сегодня утром над регионами России было сбито еще шесть беспилотников: четыре над Крымом и два над Белгородской областью.