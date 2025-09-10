В подмосковном Некрасовском локализовали пожар площадью 12 тыс. кв м

Специалисты локализовали пожар на складе в подмосковном Некрасовском на площади 12 тыс. кв м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Частично обрушились конструкции здания. Пожар тушат 75 специалистов с применением 24 единиц техники. Также привлечены два вертолета Ми-8. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар начался около 12:00 мск, локализован — в 15:00.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что на складе в основном хранилась бытовая химия и мебель. Причины пожара будут установлены по итогам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы, сообщила подмосковная прокуратура.