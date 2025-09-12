Сегодня день рождения у народной артистки СССР, президента МХАТ им. М. Горького Татьяны Дорониной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Доронина

Ее поздравляет председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Владимир Машков:

— Дорогая, многоуважаемая Татьяна Васильевна! В этот особенный день Вашего рождения я хочу от всей души поздравить Вас — настоящую легенду нашего театра и кино, чье имя навсегда вписано золотыми буквами в историю отечественной культуры. Вы не просто звезда сцены, Вы — символ таланта и неугасаемого огня творчества, который освещает путь для всех: актеров, режиссеров и, конечно же, зрителей. Ваши преданность искусству, уникальное артистическое обаяние вдохновляют поколения артистов, включая меня. А Ваша неповторимая интонация, голос передают самые глубокие чувства. В искусстве Вам подвластно всё. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и любви близких. Пусть новый год жизни подарит радость и вдохновение. С глубоким восхищением и искренней любовью, Владимир Машков.

Сегодня исполняется 81 год президенту Московского международного дома музыки, дирижеру, скрипачу, артисту мира ЮНЕСКО Владимиру Спивакову

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Спиваков

Его поздравляет заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, директор Института когнитивных исследований СПГУ, академик РАО Татьяна Черниговская:

— Дорогой Владимир Теодорович! Мне повезло в жизни, что мы друзья с Вами и Вашей семьей! Помню свой восторг, когда всемирно известный музыкант — яркий и блестящий, умный и редчайший, что известно всем, раскрылся как чудесный человек — смелый и сильный, с блестящим вкусом и самоотверженный, готовый помогать и реально помогающий людям, потрясающего интеллекта и Человек глубокой веры. Вы олицетворение высочайшей планки мировой художественной и интеллектуальной элиты — в самом высоком, а не ширпотребном значении этого слова. Мы часто общаемся и практически всегда совпадаем в наших главных оценках мира, искусства, современности. Хочу пожелать Вам сохранять как можно дольше Ваше огромное интеллектуальное лидерство, присущие Вам юмор, смелость, артистическую и эмоциональную энергию, которые заряжают Ваших зрителей и почитателей во всем мире. Дай Бог, чтобы люди такого масштаба не перевелись на нашей планете. Желаю Вам счастья и обнимаю всем сердцем. Надеюсь сделать это лично, дорогой Маэстро!

