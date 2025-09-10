Мошенники похитили 5,5 млн рублей у жительницы Казани после звонков с 12 номеров

В Казани мошенники смогли украсть у местной жительницы 5,5 млн руб. после звонков с 12 разных номеров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Неизвестные предложили потерпевшей увеличить свой доход в интернете. Жительница Казани перевела средства на неустановленный брокерский счет, после чего мошенники скрылись. Потерпевшая отдала все свои личные сбережения, а также деньги, взятые в кредит.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники похитили у жителей Татарстана 3 млрд руб. с начала 2025 года.

Марк Халитов