Путин отметил низкий объем аварийного жилья в Смоленской области

Президент России Владимир Путин отметил, что в Смоленской области аварийного жилья меньше, чем по стране в целом. Он попросил губернатора региона Василия Анохина поддерживать этот показатель.

«У вас аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Вы так и следите за этим дальше, чтобы количество не увеличилось»,— сказал господин Путина (цитата по сайту Кремля).

Сегодня Владимир Путин принял в Кремле Василия Анохина. Господин Анохин рассказал президенту, что в Смоленской области также планируют предоставлять жилье работникам в сфере здравоохранения, образования, культуры или спорта. Инициатива распространяется на тех специалистов, которые заключили целевой договор. Так власти предоставили уже 69 квартир.