Строительство Высотной улицы в Уфе заморожено из-за отсутствия топлива

Строительство Высотной улицы и реконструкция улицы Рабкоров в уфимском микрорайоне Зеленая роща остановилось из-за «временного отсутствия» горюче-смазочных материалов для дорожно-строительной техники. Сообщение мэрии опубликовано от имени замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Евгения Кулешова под постом главы Башкирии Радия Хабирова во «ВКонтакте» в ответ на обращения граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

Высотная улица, вместе с ремонтируемой Рабкоров и готовящейся к строительству Академика Ураксина, должна соединить центр Уфы с юго-востоком города. Замысел заключается в создании транспортной артерии, включающей в себя также улицы Менделеева и Айскую.

В 2022 году УСРДИС и АО «Башкиравтодор» заключили контракт на строительство Высотной. Стоимость договора составляет 302,9 млн руб. Завершение работ планировалось на ноябрь 2023 года, затем сроки неоднократно переносились. По последнему соглашению сторон, строительство должно было закончиться к июлю этого года. В конце мая готовность дороги оценивалась в 30%.

Генподрядчиком на реконструкцию Рабкоров стал тот же «Башкиравтодор». Стоимость заключенного в июле 2021 года контракта сейчас составляет 569,3 млн руб. Сдача объекта планировалась на ноябрь 2022 года, в последней версии контракта речь идет о конце июня 2025 года.

Ранее по той же причине дефицита топлива были перенесены сроки открытия улицы Пугачева. Об этом сообщал телеканал UTV со ссылкой на мэрию.

Идэль Гумеров