В подмосковном Некрасовском эвакуировали конный клуб из-за пожара на складе

В подмосковном поселке Некрасовский произошел пожар на складе, площадь возгорания достигла 12 тыс. кв. м. По сообщениям СМИ, горит мебельный склад. В конном клубе по соседству эвакуируют животных.

В МЧС сообщили, что на месте работают более 70 пожарных и 23 единицы техники. Другие подробности о ЧП в региональном главке пока не сообщали.

В конном клубе «Максима парк» заявили, что угрозы для жизни лошадей нет, так как территория позволяет увести их дальше от пожара. Там также опровергли сообщения о приостановке проходящего здесь чемпионата России по выездке. «Соревнования проходят в штатном режиме», — заявили в клубе «Подъему». Чемпионат проходит с 10 по 14 сентября, он является отборочным в национальную команду.

«Люди, лошади не пострадали, — добавили в клубе. — Лошадей перевели в безопасное место».