Содержание радиации в воздухе Новоуральска в сотни раз меньше допустимых норм

В атмосферном воздухе Новоуральска и на промплощадках Уральского электрохимического комбината (УЭХК) содержание радионуклидов меньше допустимых нормативов в 270 раз, в водоемах — в 150 раз, сообщили в пресс-службе УЭХК, ссылаясь на экологический отчет за 2024 год.

«По данным лабораторных измерений содержание радиоактивных веществ в атмосферном воздухе и водных объектах находится на стабильно низком уровне и не имеет тенденции к увеличению»,— подчеркнули в пресс-службе. Максимальная мощность эквивалентной дозы не превышает 0,15 мкЗв/ч.

Контроль за радиационной обстановкой осуществляет автоматизированная система, которая включает девять измерительных постов, охватывающих все промышленные площадки УЭХК. Данные каждый час передаются в ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Росатома». Мониторинг состояния недр осуществляет наблюдательная сеть из 43 скважин и геоинформационной системы. В 2025 году планируется пробурить еще 10 скважин.

Расходы УЭХК на экологические мероприятия в 2024 году составили 1,1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2028 году предприятие завершит рекультивацию могильника радиоактивных отходов.

АО «Уральский электрохимический комбинат» входит в топливный дивизион госкорпорации «Росатом». На нем сосредоточено более 45% российских промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции УЭХК поставляется на экспорт. Предприятие расположено в ЗАТО Новоуральск.

Николай Яблонский