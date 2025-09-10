Песков: Путин считает Сириус личным проектом

Президент Владимир Путин воспринимает Сириус как личный проект. Глава государства внимательно отслеживает развитие федеральной территории, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин на «Всемирном фестивале молодежи 2024» в «Сириусе»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин на «Всемирном фестивале молодежи 2024» в «Сириусе»

«Сириус находится в процессе празднования своего десятилетия. Многое сделано. Задумка президента, реализацию он держит под своим контролем»,— уточнил господин Песков на брифинге. По его словам, Владимир Путин каждый раз пользуется случаем, чтобы изучить работу Сириуса. Успех проекта представитель президента назвал большим и международно признанным.

Глава государства приехал в Сириус накануне. Там господин Путин посетил научно-технический университет и встретился с молодыми учеными. В частности, президенту рассказали о защите от атак квантовых компьютеров и разработке, позволяющей дистанционно «гладить кошек».

Образовательный центр «Сириус» был запущен на базе олимпийской инфраструктуры Сочи в 2015 году. В июле 2019-го появился одноименный научно-технический университет. В конце 2020-го Сириус стал первой в России федеральной территорией.

