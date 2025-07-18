Полиция проверяет ДТП с воронежским чиновником, сбившим ребенка на переходе

Полиция начала проверку по факту ДТП со сбитым ребенком, которое произошло в Семилуках Воронежской области 15 июля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном главке МВД. В администрации района сообщили, что за рулем автомобиля был вице-мэр Семилук Геннадий Чуркин, который занял этот пост в 2025 году.

По предварительным данным полиции, водитель 1971 года рождения ехал на Kia Cerato со стороны улицы Рязанцева в сторону улицы 25 лет Октября, когда сбил мальчика 2018 года рождения. Последний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его отправили в областную клиническую больницу №2.

В пресс-службе райадминистрации отметили, что после осмотра в медучреждении пациента отпустили домой: у него зафиксировали ушибы и ссадины. Его родители пока не предъявили господину Чуркину никаких претензий. Чиновник остается с ними на связи.

Кабира Гасанова