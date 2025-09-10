News.by: Польша направила военную технику к границе с Белоруссией

Власти Польши перебрасывают войска к белорусской границе, сообщает белорусский госпортал News.by. Также об этом рассказал «Первый национальный», указывает «Интерфакс».

«По утренним кадрам видно активное перемещение польских войск», — говорится в публикации News.by в Telegram. Приводится видеоролик, запечатлевший колонну военной техники на шоссе. Утверждается, что военнослужащие направляются «в сторону границы с Беларусью».

В белорусском Генштабе заявили, что минувшей ночью военнослужащие предупредили польских коллег о приближении к их стране «заблудившихся беспилотников». Там признали, что армия Польши передала аналогичное предупреждение белорусским войскам ПВО.