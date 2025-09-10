Песков переадресовал в Минобороны вопрос по инциденту с дронами в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос по инциденту с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши. Он не стал комментировать заявления польского руководства о российском происхождении БПЛА.

«В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны РФ»,— сказал господин Песков.

Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью страну атаковало «огромное» количество БПЛА. Позднее господин Туск заявил, что беспилотники были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал эти обвинения бездоказательными. Польские власти заявили, что обсуждают с партнерами по Североатлантическому альянсу применение статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает проведение консультаций с союзниками.

Анастасия Домбицкая