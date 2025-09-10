Возгорание на мусорном полигоне «Преображенка» ликвидировали спустя сутки

В Самарской области возгорание на полигоне бытовых отходов «Преображенка», начавшееся вчера утром, 9 сентября, ликвидировано сегодня в 8:00 (MSK+1). Об этом сообщили в областном минприроды.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Для тушения огня потребовалось около 1000 тонн грунта. Площадь возгорания составила около 500 кв. м.

По данным властей, возгорание произошло «из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона». Проектный состав оборудования «Преображенки» не предусматривает систему отвода газа.

«В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв. м. На месте задействованы 14 человек и 9 единиц спецтехники, включая бульдозеры, самосвалы, погрузчик и экскаватор», — говорится в сообщении министерства.

В прошлом году на полигоне «Преображенка» произошло 13 возгораний. В этом году зафиксировано три таких случая. 31 декабря этого года планируется завершить эксплуатацию полигона, так как его ресурс исчерпан.

Сабрина Самедова