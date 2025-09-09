В Самарской области вновь горит мусорный полигон «Преображенка»

В Самарской области сегодня, 9 сентября, в 4:20 (MSK+1) вновь загорелся мусорный полигон «Преображенка». Информацию об этом подтвердили в минприроды региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным министерства, возгорание на полигоне бытовых отходов произошло «из-за выброса свалочного газа на нерабочей карте полигона». Проектный состав оборудования «Преображенки» не предусматривает систему отвода газа. Площадь возгорания – около 500 кв. м. Огонь тушат засыпкой грунтом.

«Привлечены 12 человек и 8 единиц техники: 4 бульдозера, 3 самосвала, экскаватор. На месте работает оперативный штаб. Министр природных ресурсов региона Артем Ефимов совместно с природоохранной прокуратурой проверили работу по ликвидации»,— говорится в сообщении минприроды.

Лаборатория Природоохранного центра проверит качество атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне и на территории ближайшей жилой застройки.

В прошлый раз «Преображенка» горела в апреле. На месте работали более 20 человек и 12 единиц техники. Всего было использовано 15 550 тонн грунта.

В прошлом году региональный оператор по обращению с ТКО «Экология» сообщил, что 31 декабря 2025 года планируется завершить эксплуатацию полигона ТБО «Преображенка», так как его ресурс исчерпан.

Сабрина Самедова