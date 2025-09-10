ДК имени Кирова в Петербурге национализировали по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к ООО «ДК Кирова». По его решению дом культуры передается в собственность государства, пишет РБК Петербург.

Объекты расположены на Большом проспекте В. О., дом 83, литера А (20 тыс. кв. м) и литера Б (612 кв. м). ООО «ДК Кирова» принадлежит братьям Алексею и Денису Семеновым, их имена связаны с оружейным центром «Левша».

Решение суда служит основанием для аннулирования права собственности «ДК Кирова» и регистрации аналогичного права государства. Судья после его оглашения отметила, что не считает действия компании злоупотреблением правом. Хотя прокурор во время прений делал акцент именно на этом нарушении.

Адвокат бизнесмена Алексея Семенова (коммерсанту принадлежат 98% ООО «ДК Кирова») заявил, что будут обжаловать решение. Сторона защита уверена, что дело будет выиграно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что акции бывших дочерних структур «Северной верфи» перейдут в уставный капитал ОСК.

Татьяна Титаева