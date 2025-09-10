Токаев посетит Россию в ноябре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом. Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев рассказал, что господин Токаев приедет в ноябре.

«12 ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение»,— сказал господин Абаев во время заседания в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

В апреле о планах Касым-Жомарта Токаева приехать с госвизитом в Россию рассказал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он сообщил, что поездка может состояться осенью. 9 сентября этот вопрос также обсудили на встрече российского посла в Астане Алексея Бородавкина с замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбетом Конуспаевым.

В материал внесены правки относительно даты визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.