Кремль не получал запроса от Польши о контактах по поводу инцидента с БПЛА

В Кремль не поступали запросы со стороны руководства Польши о контактах по поводу ночной атаки беспилотников на польскую территорию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ъ».

«Насколько мне известно нет, в Кремль не поступало»,— сказал господин Песков.

Комментировать ситуацию с беспилотниками в воздушном пространстве Польши Дмитрий Песков отказался, переадресовав вопросы в Минобороны РФ.

Сегодня утром премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью страну атаковало «огромное» количество БПЛА. Позднее господин Туск заявил, что беспилотники были российскими. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал эти обвинения бездоказательными. Польские власти заявили, что обсуждают с партнерами по Североатлантическому альянсу применение статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает проведение консультаций с союзниками.

Подробности — в материале «Ъ» «Польша подверглась массированному налету беспилотников».

Анастасия Домбицкая