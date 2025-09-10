В Подмосковье загорелся склад на площади 15 тыс. кв. м

На складе в подмосковном поселке Некрасовский произошел пожар. Его площадь достигла 15 тыс. кв. м, сообщила областная прокуратура.

ЧП случилось в Дмитровском муниципальном округе. На складе хранится готовая продукция из пластика. Изначально площадь возгорания оценивали в 9 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

По данным МЧС, на месте работают более 70 пожарных и 23 единицы техники. Причины пожара пока неизвестны. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП.