Ларри Эллисон может догнать Илона Маска в соревновании самых богатых людей мира

Вчера вечером акции высокотехнологичной американской компании Oracle выросли в цене на 30%, а рыночная капитализация увеличилась на $208 млрд — до $878 млрд. Так фондовый рынок отреагировал на квартальный отчет корпорации, в котором та сообщила об уверенном росте выручке от операций, связанных с технологиями ИИ, и дала оптимистический прогноз на ближайшее будущее. Всего же с начала года акции Oracle выросли в цене на 45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларри Эллисон (фото 2012 года)

Фото: Eric Risberg / AP Ларри Эллисон (фото 2012 года)

Фото: Eric Risberg / AP

Крупнейшим акционером Oracle c долей 41,5% является ее сооснователь, 81-летний Ларри Эллисон, который сейчас занимает в компании должность главного технического директора. С учетом вчерашнего роста котировок компании личное состояние Эллисона выросло примерно на $70 млрд — до $364 млрд.

Таким образом, Ларри Эллисон вплотную приблизился по размеру состояния к Илону Маску ($384 млрд), который занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. Пока акции Oracle растут, котировки Tesla падают — в этом году они снизились уже на 20%, сократив состояние Илона Маска на $49 млрд.

Подробнее о проблемах Tesla и Илона Маска читайте в материале «Состояние свободного падения».

Евгений Хвостик