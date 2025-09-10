Россия будет работать над либерализацией визового режима для иностранцев

Россия планирует привлечь больше иностранных туристов, в том числе из Азии и стран Персидского залива, сообщили в Министерстве экономического развития. Москва рассматривает возможности для либерализации визового режима с иностранными партнерами, заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Никита Кондратьев.

«Мы большое внимание уделяем, помимо Китая, странам Персидского залива, — сказал господин Кондратьев. — Видим, как растет турпоток из Саудовской Аравии, из ОАЭ». По его словам, за два года турпоток вырос в 5-6 раз. Также кратно растет количество туристов из Малайзии и Индонезии.

В Минэкономразвития подчеркивают, что рост въездного турпотока обеспечивается не только визовыми послаблениями, но и за счет адаптации под международные стандарты туристической инфраструктуры.

С 15 сентября Китай отменяет визы для российских туристов, прибывающих в страну на срок до 30 дней. В России готовятся к зеркальным мерам в отношении граждан КНР. Турбизнес ожидает наплыва китайских туристов.

