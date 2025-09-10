Челябинца будут судить за смерть пассажирки в аварии

Прокуратура Еманжелинска утвердила заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть пассажирки (по ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, днем 25 мая водитель «ГАЗели» двигался по дороге Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан по территории Еманжелинского района. Игнорируя знаки «Ограничение максимальной скорости 50 км/ч» и «Дорожные работы», он наехал на ограждение, установленное вдоль правого края проезжей части подрядной организацией. Автомобиль опрокинулся, 19-летняя пассажирка грузовика получила смертельные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Уголовное дело направили в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска