Органы власти в Кузбассе из-за снижения доходов бюджета экономят на себе

В Кемеровской области сокращают расходы на региональные и муниципальные органы власти. Причиной стали финансовые трудности, вызванные, прежде всего, кризисом угольной отрасли. О принятых мерах сообщил председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

«Снижение затрат в правительстве области и муниципалитетах — первое, что было сделано. Пересмотрены штатные расписания, увеличена нагрузка на специалистов путем оптимизации численности, срезаны затраты на содержание министерств и ведомств, снижено количество командировок, премий и прочие расходы»,— рассказал руководитель кабмина.

Кроме того, по словам господина Панова, в регионе идет работа по «объединению смежных социальных структур», повышению производительности труда и энергосбережению.

Как писал «Ъ-Сибирь», доходы бюджета Кемеровской области в первом полугодии 2025 года составили 91,2 млрд руб., что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это произошло в первую очередь из-за падения поступлений налога на прибыль, основным поставщиком которого в регионе выступают угольные компании.

