Поднять уголь из ямы

Почти вся угольная промышленность России сегодня сосредоточена за Уралом, и ее стабильная работа влияет на положение многих сибирских и дальневосточных регионов, в первую очередь, Кузбасса, Якутии и Хакасии. И если общие показатели отрасли в этом году продолжают оставаться сравнительно стабильными, вместо прибыли она приносит только убытки. В первом полугодии 2025 года, по данным Росстата, добыча угля во всей стране выросла на 1,6% и составила 216 млн т, но при этом отрасль, единственная в экономике страны была убыточной, получив 185,2 млрд руб. сальдированного убытка. В таких обстоятельствах федеральный центр принял решение об оказании угольщикам общеотраслевой и адресной налоговой и финансовой поддержки. В углепроме ее одобряют, поскольку, как заметил генеральный директор компании «Русский Уголь» Владимир Коротин, «угольная отрасль переживает острейший кризис, и на кону — сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего — в Сибирском федеральном округе». В Минэнерго РФ ожидают результатов анализа работы по итогам первого полугодия, чтобы оценить ситуацию в угольной отрасли после предоставления поддержки.

В красной зоне

О кризисе в угольной отрасли всей России и необходимости ее поддержки федеральные власти начали заявлять в конце прошлого года. Должность министра энергетики страны с мая 2024 года занимал бывший губернатор угольного Кузбасса Сергей Цивилев. Угольные компании уже работали во второй половине прошлого года убыточно, а бюджеты угольных регионов — Кузбасса, Хакасии и других, — стали терять значительную часть своих привычных доходов. Сегодня, с точки зрения общей статистики, дела в угольной отрасли обстоят нормально: в первом полугодии 2025 года, по данным Росстата, индекс производства в ней составил 102,3%, а физическая добыча выросла на 1,6%, до 216 млн т. Предыдущие три года она держалась на уровне около 440 млн т, плюс-минус 4 млн т, не показывая заметного падения. Зато угольщики перестали работать с прибылью. В прошлом году сальдированный убыток отрасли составил 112,6 млрд руб. против сальдированной прибыли в 374,7 млрд руб. годом ранее.

В угольных регионах такие убытки привели к потерям бюджетных доходов. Например, в Кузбассе в первом полугодии 2025 года областной бюджет собрал 91,2 млрд рублей доходов, что на 19% или 31,2 млрд рублей меньше, чем годом ранее. По сравнению с первым полугодием 2023 года снижение доходов составило уже 51,4 млрд рублей, или 36%, а с первым полугодием 2022 года — более чем в два раза. Это произошло в первую очередь из-за падения поступлений налога на прибыль, основным поставщиком которого традиционно выступают угольщики. Налог на прибыль в бюджет Кузбасса, по данным министерства финансов региона, в первом полугодии текущего года составил всего 16,7 млрд рублей против 22,6 млрд годом ранее и 60,4 млрд рублей в первом полугодии 2023 года. По сравнению с показателем 2022 года доходы областного бюджета за счет налога на прибыль упали почти в семь раз. В конце 2024 года министр финансов Кузбасса Игорь Малахов констатировал, что в Кузбассе произошло рекордное снижение собственных бюджетных доходов (тогда по итогам 10 месяцев 2024 года), что было «самым большим среди регионов России», «как по абсолютному значению, так и относительному». И в качестве основной причины он называл тогда снижение прибылей угольных компаний и, соответственно, поступлений в бюджет региона налога на прибыль.

Сложности испытывают и отдельные производители — на конец июля в угольной отрасли России, по данным заместителя министра энергетики РФ Дмитрия Исламова, находились в «красной зоне» 52 предприятия, которые приостановили работу (22) или были на грани приостановки (30). Они добывают 15,5% всего угля в стране, 67,8 млн тонн в год, на них занято 29,8 тыс. человек. Плюс к этому в «красной зоне» были отнесены 19 угольных предприятий ДНР и ЛНР, на которых занято 14,7 тыс. человек.

Инициатива снизу

В ответ на кризис угольной отрасли в феврале нынешнего года власти Кузбасса предложили проект мер государственной поддержки отрасли, в частности, заключение соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Кузбасса о вывозе угольной продукции в восточном направлении на 5 лет, возобновление действия понижающих коэффициентов на дальность (0,4) и на перевозки энергетического угля и антрацита (0,895) в отношении перевозок угля во всех направлениях, прежде всего, в западном (Северо-Запад и Юг), а также предоставление со стороны РЖД скидки угольщикам в 12,8% для перевозок в западном направлении. Также было предложено установить мораторий на повышение железнодорожных тарифов до конца 2025 года, госконтроль ценообразования стивидорных компаний и вагонных операторов, а по кредитам в банках — «частично компенсировать из федерального бюджета выпадающие доходы банковскому сектору» субсидиями «на возмещение недополученных ими доходов по кредитам угольщикам в размере 1/3 ключевой ставки». Об этом сообщал в феврале в своем телеграм-канале глава облправительства Андрей Панов. Налоговые льготы предлагались в виде временного понижающего коэффициента к ставке НДПИ на период 2025–2026 годов с отсрочкой уплаты налогов либо переноса сроков на 12 месяцев, не меньше.

В начале мая стало ясно, что предложения из Кузбасса (и подобные из других угольных регионов страны) находят свой отклик на федеральном уровне. Тогда президент России Владимир Путин одобрил меры поддержки угольной промышленности, предложенные правительством России, а также региональными властями угольных регионов страны. Они предусматривали скидки на железнодорожные перевозки угля и возвращение понижающих коэффициентов на железнодорожные тарифы на дальность для энергетического угля. Но убытки отрасли продолжали нарастать, составив за пять месяцев по всей стране 136,2 млрд рублей. И на совещании 30 мая в правительстве России, которое провел его председатель Михаил Мишустин, было принято решение об оказании угольным предприятиям страны дополнительной поддержки со стороны государства.

Перед ключевым для отрасли совещанием Кузбасс 27 мая посетила правительственная делегация в составе министра финансов России Антона Силуанова, министра энергетики России Сергея Цивилева и его заместителя Дмитрия Исламова, полпреда Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, заместителя министра транспорта России Алексея Шило и генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова. По кузбасской традиции (и в качестве своеобразного средства лоббирования) гостей спустили в одну из угольных шахт и посвятили в шахтеры обмазыванием углем. Как потом рассказал в ходе прямой линии сопровождавший гостей губернатор Кузбасса Илья Середюк, «добрались в забой на монорельсе, пешком дошли до конкретной лавы, где идет рубка, посмотрели, как работает проходчик, крепь, ленточный конвейер». Цель посещения шахты, по его словам, заключалась в том, чтобы члены правительства посмотрели, «в каких условиях работают горняки, поговорили с шахтерами».

Требуется господдержка

На последовавшем затем совещании в правительстве Кузбасса Антон Силуанов сообщил, что будут «как системные меры поддержки отрасли, так и адресные — в отношении отдельных компаний». Сергей Цивилев отметил, что угольная промышленность «неоднократно самостоятельно проходила кризисы, но сейчас из-за воздействия большого количества негативных факторов ей требуется государственная поддержка». Илья Середюк рассказал, что в числе мер такой поддержки предложены налоговые отсрочки, субсидирование компаний, реструктуризация кредитов. После правительственного совещания 30 мая было объявлено, что меры поддержки угольщикам будут оказываться также адресно, а определением их формы и размера займется подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики. Она будет действовать в рамках Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Председателем подкомиссии был утвержден министр финансов Антон Силуанов, в ее состав включены также представители Минэкономразвития, Центрального банка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Среди утвержденных мер поддержки 30 мая были объявлены также отсрочка по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам всем предприятиям угольной промышленности до 1 декабря 2025 года, адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте угольной продукции на дальние расстояния. Кроме того, на тариф на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях сибирским угольным компаниям была представлена скидка в 12,8%. Правда, по списку получателей, который должно сформировать Минэнерго и утвердить подкомиссия. Предприятиям отрасли, испытывающим серьезную долговую нагрузку, решили также предоставить возможность реструктуризировать кредитную задолженность.

После совещания 30 мая губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил, что отсрочка в уплате обязательных платежей предоставляется угольщикам в связи с нехваткой оборотных средств, когда расчеты за уже поставленный потребителям уголь могут длиться 60–90 и даже до 300 дней, а кредитование оборотных средств очень дорого из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Из-за подорожания кредитных средств по уже взятым ранее займам угольным предприятиям будет предоставлена поддержка в виде отложения уплаты процентов по кредитам и реструктуризации основного их тела. В Новокузнецке 3 июня на открытии выставки «Уголь и Майнинг» губернатор добавил, что при обращении предприятия за государственной поддержкой будут рассматриваться финансово-экономическая ситуация предприятия, выявляться причины убыточности и невозможности уплаты налогов, кредитов и процентов по ним: «и когда подкомиссия будет принимать решение об оказании господдержки, предприятие должно будет доказать, что приняло все меры по оптимизации собственных затрат, отсутствие дорогостоящих ненужных покупок, повышения зарплаты топ-менеджерам и выплаты дивидендов».

Решения правительственного совещания 30 мая о господдержке угольной отрасли формализовались не сразу. В частности, постановление правительства России о продлении сроков уплаты НДПИ по 30 ноября 2025 года вышло 26 июля. Согласно документу, по 30 ноября 2025 года включительно для предприятий отрасли также продлен срок уплаты страховых взносов. Кроме того, до указанной даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам, сформировавшимся на 1 июня 2025 года, при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства.

Одобрение получателей

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев объявил о первых получателях новой расширенной господдержки угольной отрасли на полях Петербургского международного экономического форума 19 июня. В телеграм-канале Минэнерго он заявил, что разработанные правительством и Минэнерго РФ меры поддержки призваны помочь угольщикам пройти нынешнее «испытание», назвав их «программой повышения эффективности угольной отрасли» для сохранения интереса инвесторов к их вложениям в углепром. Он также сообщил о получателях индивидуальных мер поддержки. Ими стали предприятия компании «Мечел-Майнинг» (работают в Кузбассе и в Якутии), и кузбасских АО «СУПК» и АО «ХК «СДС-Уголь». Индивидуальные меры, по словам Сергея Цивилева, предназначены для отдельных предприятий в «красной зоне». На начало августа, по данным Дмитрия Исламова, подкомиссия рассмотрела 37 угольных предприятий на предмет получения поддержки.

Насколько эти меры уже помогли, пока неясно, один из кузбасских чиновников заметил, что пока рано давать такую оценку. В Минэнерго РФ ожидают результатов анализа работы по итогам первого полугодия, чтобы оценить ситуацию в угольной отрасли после предоставления поддержки. В июне текущего года, по данным Росстата, сальдированный убыток российского углепрома увеличился еще на 49 млрд руб. и составил 185,2 млрд за первое полугодие против 136,2 млрд за январь-июнь 2025 года. В Кузбассе этот показатель по итогам первого полугодия составил 117,6 млрд руб. против 92,4 млрд руб. в январе-мае. Менеджмент кузбасского ПАО «Распадская», оценивая итоги первого полугодия 2025 года, назвал его и для компании, «и для всей угольной отрасли периодом серьезных испытаний», когда происходило «усиление кризисных тенденций, вызванных снижением мировых цен на уголь, санкционным давлением и ускорением инфляции издержек».

После решения правительства РФ по угольной отрасли 30 мая угольщики высказались о его поддержке. Как отметил генеральный директор компании «Русский Уголь» (ее активы работают в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области) Владимир Коротин, «сейчас угольная отрасль переживает острейший кризис со времен 90-х годов прошлого века, на кону — сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего — в Сибирском федеральном округе, и в такой ситуации отрасли и угледобывающим регионам жизненно необходима господдержка». По его оценке, ключевыми проблемами отрасли, требующими решения, выступают «критическая для производителей угля стоимость его транспортировки по железной дороге и перевалки в портах, т.к. затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля, а от экспорта угля зависят налоговые поступления нескольких регионов», и, соответственно, финансирование их социальных программ, дорог, инфраструктуры, зарплаты бюджетникам.

Господин Коротин приветствовал предоставление адресных субсидий на компенсацию логистических затрат при экспорте угля сибирскими компаниями в северо-западном и южном направлениях, отметив, что нужно следить и за ценой портовой перевалки угля, «чтобы предоставленные скидки не перетекли в увеличение стоимости этой перевалки». Генеральный директор группы «Сибантрацит» (активы в Кузбассе и Новосибирской области) Сергей Мельников заявил, что «угольные компании как никогда прежде нуждаются в поддержке и содействии государства, принимаемые меры станут сильным подспорьем для угольных компаний». По его оценке, положительное влияние на отрасль окажет решение предоставить до 1 декабря отсрочку по НДПИ и страховым взносам.

Игорь Лавренков, Кемерово