В Ленинском районе Екатеринбурга появился сквер имени Виктора Кобцева

В Екатеринбурге в Ленинском районе скверу на пересечении улиц Фрунзе и Белинского присвоено имя Виктора Кобцева, заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Расположение сквера выбрано неслучайно: напротив располагается здание отряда технического обеспечения противопожарной службы»,— отмечается в сообщении.

Виктор Кобцев является заслуженным тренером и педагогом в области пожарно-спасательного спорта. Он окончил Ленинградский государственный институт физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта. В 1985 году стал тренером-преподавателем в УГПС ГУВД Свердловской области и возглавил сборную команды региона. По данным МЧС, он в 1998-1999 годах разработал быстросъемное страховочное устройство, введенное в 2000 году, а в 2002 году внедрил сборную штурмовую лестницу, на которой его ученик Дмитрий Демин выиграл чемпионат Европы. За вклад в развитие спорта и защиту Отечества он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Виктор Кобцев скончался 29 августа 2022 года.

Полина Бабинцева