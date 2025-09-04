В Академическом районе Екатеринбурга появилась улица Академика Ватолина

В Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица, названная в честь академика Николая Ватолина, сообщили в мэрии. Постановление о присвоении наименования улице подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Улица «Академика Ватолина» соединит улицы Архитектора Белянкина и Академика Вавилова.

Николай Ватолин (1926-2018) — выдающийся специалист в области физической химии и технологии металлургических процессов. Он возглавлял Институт металлургии УрО РАН с 1968 по 1998 годы и был академиком АН СССР. Ученый был удостоен ряда высоких государственных наград, включая три Государственные премии СССР и России, Демидовскую премию.

Полина Бабинцева