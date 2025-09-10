Петербурженка пришла к приставам с 1,8 млн рублей в пакете для погащения долга

Арест одной из семи квартир жительницы Санкт-Петербурга вынудил ее закрыть долг в 1,8 млн рублей. Эту сумму петербурженка принесла в пакете, уточнили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Долг в 1,8 перед родственником образовался у жительницы Северной столицы, она длительное время не спешила выплачивать сумму. В отношении петербурженки возбудили исполнительное производство. Бездействие должницы привело к аресту одной из семи квартир. Жительница Петербурга после этого посетила районный отдел судебных пристав с полиэтиленовым пакетом.

«Гражданке объяснили, что сотрудники органа принудительного исполнения не принимают наличные деньги и отправили ее в ближайшее отделение банка, где задолженность была погашена в полном объеме»,— добавили в пресс-службе ведомства. Она также оплатила исполнительский сбор в размере 124 тыс. рублей.

Татьяна Титаева