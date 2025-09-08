Приставы Петербурга взыскали в пользу мотоциклиста 800 тыс. рублей за травмы

Автомобилист выплатил мотоциклисту 800 тыс. рублей из-за аварии в Санкт-Петербурге. Пострадавшему после ДТП пришлось длительное время находиться на стационарном и амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и обязал выплатить компенсацию морального вреда. Автомобилист два года назад не уступил дорогу мотоциклисту на перекрестке.

Приставы после решения суда получили исполнительный лист о взыскании компенсации. Часть задолженности принудительно списали с банковских счетов. Игнорирование требования привело к аресту автомобиля водителя с целью добиться выплат. Такая мера дала результат — автомобилист погасил долг.

Татьяна Титаева