Вэнс рассказал о послании США к РФ и Украине об «общих интересах»

США надеются на мирное урегулирование украинского конфликта, власти страны продолжают работать над достижением соглашения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу One America News Network.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: ALEX WROBLEWSKI / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: ALEX WROBLEWSKI / Pool / Reuters

«Наше послание как русским, так и украинцам заключается в том, что это не в ваших интересах, не в наших интересах. В интересах всех — установление мира в этом регионе»,— сказал господин Вэнс.

Сегодня Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. По словам вице-президента, в случае урегулирования украинского конфликта Вашингтон может выстроить продуктивные отношения с Москвой.