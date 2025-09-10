Вэнс: Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выстроить очень продуктивные экономические отношения с Москвой в случае завершения конфликта в Украине. По его словам, президент Дональд Трамп «не видит никакой причины экономически изолировать Россию».

«Нравится вам Россия или нет ... факт, что у них много нефти, газа и полезных ископаемых»,— сказал господин Вэнс в интервью One America News Network.

Вице-президент подчеркнул, что Дональд Трамп готов обсуждать экономические выгодные для США соглашения.