На КПП из Белоруссии в Польшу образовались автомобильные очереди

За последние сутки очередь на КПП Тересполь (Брест) и Кукурыки (Козловичи) увеличилась на 390 авто. Количество машин на польско-белорусской границе выросло после заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о ее закрытии с 12 сентября.

На КПП Тересполь очередь увеличилась на 210 машин, въезда в Польшу ожидают 1 360 авто и 30 автобусов. В Польшу заехали только 38% легковушек от нормы. На КПП Кукурыки стоят 340 фур, контрольные службы пропустили в страну только 59% большегрузов, сообщили в Telegram-канале пограничного комитета.

9 сентября Дональд Туск заявил, что граница страны с Белоруссией будет закрыта в ночь на 12 сентября. Решение польские власти объяснили проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Они пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября для проверки готовности и обеспечения безопасности Союзного государства.