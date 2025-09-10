Фон дер Ляйен: ЕС тяжело «переваривал» саммит на Аляске
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз без позитива воспринял встречу президентов России и США на Аляске в прошлом месяце. Об этом она сказала, выступая на сессии Европарламента с ежегодным посланием.
«Кадры саммита на Аляске было трудно переварить»,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). Глава ЕК подчеркнула, что подобные встречи существенно влияют на международную обстановку, поэтому ЕС внимательно следит за их результатами.
