«Россия достигла своих целей»

Встреча президентов России и США на Аляске остается в центре внимания аналитиков со всего света. Одни обсуждают ее возможное влияние на конфликт вокруг Украины и мировые геополитические процессы, другие разбирают «язык тела» двух лидеров и утекшее в СМИ меню несостоявшегося обеда делегаций двух стран. “Ъ” попросил ведущих российских экспертов дать оценку российско-американскому саммиту на Аляске.

Георгий Асатрян, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ «Высшая школа экономики»:

Фото: архив Георгия Асатряна

— Переговоры достаточно быстро закончились — показалось, что даже оборвались. Изначально ожидалось, что они продлятся дольше — не три часа, а как минимум пять или шесть, в узком, а затем и расширенном составе. Но в целом процесс позитивный. Торжественный церемониал в честь прибытия российского лидера на Аляску прошел на высоком уровне, что символизирует многое. Саммит возымел определений антураж, символизм. Наметился некоторый прогресс в восстановлении российско-американских отношений. Могущественные глобалистские силы, стремящиеся пролонгировать конфликт на Украине, по-прежнему прилагают усилия для срыва переговорного процесса. Но, кажется, определенные договоренности президентами все же достигнуты.

В целом встреча на Аляске — позитивное явление как для России, так и международной системы.

Постепенный сдвиг к комплексному урегулированию вместо предлагаемых спорадических и временных прекращений огня, по всей видимости, можно фиксировать. Хотя противники нормализации мировых дел будут пытаться торпедировать этот процесс.

Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Прошедшая на Аляске встреча президентов России и США дала самый важный результат. Она показала практическую готовность Вашингтона и Москвы всерьез и прямо на самом высоком уровне говорить друг с другом о формате окончательного завершения конфликта на Украине, ставшего одним из наиболее трудных узлов международной политики. Не о перемирии, не о заморозке, а об окончательном политико-дипломатическом урегулировании.

В Киеве прекрасно понимают, что время работает против Украины и никакая политическая поддержка ряда европейских столиц не исправит ситуацию на фронте: активное продвижение российских войск, все более заметное исчерпание украинских военно-экономических ресурсов и падение морального духа ВСУ. Судя по изменившейся тональности многих голосов из стран Евросоюза и даже Великобритании, там это тоже уже поняли. Чем дольше Владимир Зеленский будет пытаться отказаться от участия в мирном процессе, который инициировали Россия и США, тем слабее будут переговорные позиции Украины. Похоже, что именно это ему будет очень доходчиво втолковывать Дональд Трамп во время их предстоящей встречи в Вашингтоне.

Однако для того, чтобы конфликту был положен конец, причем так, чтобы не были созданы риски нового столкновения России и Украины или даже России и НАТО, необходимы еще значительные дипломатические усилия сторон.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ:

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

— Рассуждая об итогах саммита, важно абстрагироваться от сопутствующего эмоционального фона и доминирующих в информационном поле крайних оценок. Говоря объективно, встреча президентов стала вполне логичным продолжением усилий, которые предпринимались с начала года,— слегка экзотическим по форме, но вполне традиционным по содержанию. Такие саммиты в принципе не подразумевают сенсаций и прорывов, их цель — создание доверительной атмосферы на перспективу. И эту задачу решить удалось: угроза бессмысленной санкционной войны пока миновала, жесткая риторика Дональда Трампа уступила место реверансам и комплиментам.

А дальше рождается уравнение со многими неизвестными.

Да, Москве удалось убедить Вашингтон отказаться от требований прекращения огня в зоне СВО — Украине и Европе нехотя придется с этим считаться. Но сдав один рубеж дипломатической обороны, они будут стремиться выхолостить процесс работы над мирным соглашением, выставить Россию неконструктивно настроенной стороной. В понедельник в Вашингтоне Зеленский явно попытается навязать США идеи по урегулированию, которые вызывают стойкое отторжение Кремля, включая проведение без должной подготовки трехстороннего саммита. Украинский президент находится в крайне уязвимом положении, ему выгодно затянуть переговорный процесс, а европейская «коалиция желающих» действует в пассивно-реактивном режиме, боясь давить на Киев. Работа над мирным договором может стать многомесячной дипломатической головоломкой, испытывающей терпение Трампа, которым он никогда не славился.

Неопределенность сохраняется и вокруг будущего двустороннего диалога между Россией и США. Вывести его из глухого тупика реально, но воплотить масштабные начинания в диапазоне от экономических сделок до соглашений по контролю над вооружениями крайне непросто — слишком велико сопротивление в Конгрессе США. Закрепить позитивный тренд можно будет в случае успеха единомышленников Трампа на промежуточных выборах в следующем году, шансы на который пока невелики. Понимая это, сейчас стороны сделали ставку на медленную, поэтапную разрядку. Проблема лишь в том, что ресурсов и политической воли для нее у Москвы намного больше, чем у администрации Трампа. Поэтому, следуя совету российского президента, лучше обойтись без завышенных ожиданий — по крайней мере на текущем этапе.

Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ:

Фото: из личного архива

— Россия достигла своих целей — США согласились с необходимостью добиваться на Украине фундаментального урегулирования, а не временного перемирия. Именно временные решения Дональд Трамп трактует как свою дипломатическую победу в других международных кризисах, и именно такого решения искали Евросоюз и Украина.

При этом демилитаризация и нейтралитет Украины как условия урегулирования со стороны России были объявлены странами ЕС «красными линиями» — в этом сейчас ключевые разногласия между Вашингтоном и Брюсселем.

Результаты саммита в оценке Москвы и Вашингтона показывают, что началось движение политического процесса по сценарию глубокого урегулирования, на котором настаивает Россия. ЕС и Украине придется учитывать эту реальность.

Подготовила Елена Черненко