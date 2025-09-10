В Дагестане спрогнозировали сход селей из-за непогоды

Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с ожидаются с 10 по 12 сентября в Дагестане. На реках возможно повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

В ведомстве рекомендовали гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения и держаться в стороне от линий электропередач и деревьев.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», 9 сентября в Цумадинском районе селевой поток сошел на 2 км. автодороги местного значения Нижнее Хваршини — Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги.

Наталья Белоштейн