В Дагестане селевой поток отрезал путь к трем селам

В Цумадинском районе сошел селевой поток на 2 км. автодороги местного значения Нижнее Хваршини — Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Сход селя привет к нарушению автомобильного сообщения к селам Хушет, Цихалах и Верхнее Хваршини.

Как отметили в ведомстве, жертв и разрушений нет. Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет.

При необходимости, есть возможность переправы пешком, на мотоциклах или на лошадях.