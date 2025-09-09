Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане селевой поток отрезал путь к трем селам

В Цумадинском районе сошел селевой поток на 2 км. автодороги местного значения Нижнее Хваршини — Верхнее Хваршини, в результате чего смыло полотно грунтовой дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан

Сход селя привет к нарушению автомобильного сообщения к селам Хушет, Цихалах и Верхнее Хваршини.

Как отметили в ведомстве, жертв и разрушений нет. Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет.

При необходимости, есть возможность переправы пешком, на мотоциклах или на лошадях.

