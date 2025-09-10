Матч Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Канады пройдет без зрителей из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Канады (Tennis Canada).

Матч пройдет с 12 по 13 сентября в Галифаксе (Канада). Команды поборются за возможность сыграть в квалификации Мировой группы следующего сезона.

Отмечается, что решение провести встречу без зрителей было принято после консультаций с представителями Международной федерации тенниса (ITF). «Информация, полученная от местных властей и служб национальной безопасности, в сочетании с нарушениями, наблюдавшимися на других недавних мероприятиях в Канаде и за рубежом, указала на высокий риск при проведении этого мероприятия», — говорится в релизе Tennis Canada.

Кубок Дэвиса — крупнейший международный мужской командный турнир. Действующим победителем соревнований является сборная Италия. В 2022 году после начала спецоперации на Украине ITF отстранила российских теннисистов от участия в турнире.

Таисия Орлова